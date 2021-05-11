شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر: وفاة سمير غانم شائعة سخيفة وأرجو الدعاء له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة نهال عنبر، المسئولة عن ملف الصحة في نقابة المهن التمثيلية، عدم صحة ما تردد عن وفاة الفنان الكبير سمير غانم، وقالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن سمير غانم ما زال متواجدا بالعناية المركزة، وخبر وفاته المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى شائعة سخيفة، مطالبة الجمهور بالدعاء له.

وكشف مصدر مقرب من أسرة الفنان سمير غانم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الحالة الصحية للفنان الكبير سمير غانم غير مستقرة، وما زال متواجدًا بغرفة العناية المركزة، ولديه مشكلة بالصدر، وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى.

وأكدت الفنانة نهال عنبر، أن ما تردد بشأن دخول النجم سمير غانم فى غيبوبة بعد أن تعرض لخلل في وظائف الكلى غير صحيح، موضحة أنها تتابع الحالة أولاً بأول ولم تتلقَ أى معلومة عن دخول النجم فى غيبوبة.

وتابعت نهال عنبر، إن سمير غانم ما زال داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى التي يتلقى فيها العلاج، وتعتبر حالته الصحية غير مستقرة، حيث تعرض لأزمة تنفسية وأثرت على الصدر، مما دفع الأطباء لوضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وفى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، نفى مصدر مقرب من أسرة الفنان الكبير، إصابته بفيروس كورونا، وأن كل الشائعات المتداولة الخاصة بإصابته بكوفيد 19 غير صحيحة تماما، والفنانة دلال عبد العزيز هي فقط المصابة بكورونا وموجود داخل مستشفى عزل.