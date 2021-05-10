شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى علاء مع أبطال "كوفيد 25".. وتعلق: الناس الحلوة اللى اتبسطت معاهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الكاتبة والسيناريست إنجى علاء، مؤلفة مسلسل "كوفيد 25"، عن صور جديدة مع أبطال العمل، الذى يعرض حاليا ضمن سباق موسم دراما رمضان، معربة عن سعادتها بالعمل معهم وعن اشتياقها لهم.



أبطال كوفيد 25

ونشرت إنجى، الصور التى جمعتها بأبطال العمل منهم زوجها يوسف الشريف، أيتن عامر، ديانا هشام، إسلام جمال، عصام السقا، راند البحيرى وغيرهم، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "أحلى كواليس مع الناس الحلوة اللى اتبسطت أوى بالشغل معاهم، كلكم وحشتونى اللى فى الصور واللى مش فى الصور"، مضيفة: "كوفيد 25، تأليف وسيناريو وحوار إنجى علاء، إخراج أحمد جلال، إنتاج سينرجى".



كواليس كوفيد 25

وكشفت الحلقة 13 من مسلسل كوفيد 25، للنجم يوسف الشريف، الكثير من الأحداث حيث اكتشف عزيز الشخص الذى خانته زوجته معه وحملت منه من خلال اتصاله بآخر رقم على تليفون زوجته التى قتلها، وكان سيف "إدوارد" هو ذلك الشخص، وتشاجروا معا وانتهت المشاجرة بقتل سيف لعزيز.





ذهبت نهال "آيتن عامر" لسيف تلومه على ما حدث وبدأ يبرر لها أنه لم يخونها ولكن هى من جريت وراءه ولم تقتنع بأى كلام له وتركته وانصرفت وذهب لها ياسين " يوسف الشريف" يهون عليها ما حدث ويؤكد لها قوتها وانها لابد أن لا تهزم لانه مطمئن على أولاده بسبب قوتها وهنا يدخل عليهم سيف ويتهمه أنه " يغوص فى الماء العكرة " فيتركهم ياسين وينصرف.





مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسنى، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيرى، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكى فطين عبد الوهاب، عماد رشاد وغيرهم من النجوم، من تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجى.







