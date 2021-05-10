نسل الأغراب الحلقة 28.. عساف يتزوج جليلة ويرسل جثة سليم لأبيه غفران

القاهرة - سامية سيد - استكملت الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل "نسل الأغراب"، بذهاب محفوظ "محمد غنيم" وابنه مصطفى "أحمد عبد الله" إلى غفران "أمير كرارة" لمعرفة قراره بشأن فرح على الغريب "دياب" ورغدة "ملك أحمد زاهر"، خاصة فى ظل استعداد عساف "أحمد السقا" وجليلة "مى عمر" للزواج، ليخبرهم بالعودة إلى الفرح واستكماله بشكل طبيعى، ويبلغهم بأن قرر إلغاء اتفاق قتل "علي" الليلة.

يدخل بكرى زلط "عماد زيادة" الفرح ويهنئ عساف على زواجه ولكن عساف لم يود عليه، ويتحدث بكرى مع نميرى "محمد جمعه" عن ذهب الاغراب الذى ضحك عليه عساف واعطاه بدلا منه ذهب عيرة، ويعرض عليه الحصول على الأرض مقابل 100 مليون جنيه، ويرفض نميرى ليحضر عساف ويهدده بكرى بأنه اذا لم يحصل على عقد الأرض سيقوم بقتل جليلة.

تدخل جليلة الفرح على جمل وعندما يكشف عساف الغطاء يجد عيناها كلها غضب، وبعد الذهاب إلى السرايا تتصل بابنها سليم وتجد موبايله معلق، ليخبرها عساف بأن سيكون عند والده فى غضون دقائق، تخبره بأن نهايته ستكون على يدها لأنها ستقتله، فيما ينتقل المشهد إلى سرايا غفران الغريب، ويظهر جمل يدخل السريا وبعدما يكشف الغطاء يجد جثة ابنه سليم.