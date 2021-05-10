شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 28.. منى زكى تقص شعرها وتذهب للديسكو مع "زى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكي، الذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بطلب "زى" آدم الشرقاوى من "هنا" أن تحصل على حقها من "مؤنس" محمد فراج، بأن تقوم برفع قضية عليه لما صدر منه، او تفضحه على مواقع التواصل الاجتماعى، ولكنها لن تستطيع ذلك لأنها ليست زوجته على الورق.

وطلبت "هنا" منى زكى، من "زى" آدم الشرقاوى، أن يصطحبها للخروج معه، وقامت بقص شعرها وارتدت ملابس قصيرة بعد أن كانت تلبس الحجاب أثناء وجودها مع "مؤنس" محمد فراج، وذهبت "هنا" مع "زى" للديسكو، وتعرفت على "عمر" يوسف حسين الامام، والذى يعرف شقيقتها "يارا" ولكنهما لا يعرفان بعضهما حتى الآن.

واستدعى ضابطا لشرطة "شامبا" أسامة الهادى، وسأله على الافيون الموجود بالعسل، ولكنه أنكر علمه بأى شيء يتعلق به، ولكن أخبره بأنه في مرة أحضر كيس أفيون لـ "حازم" محمد ممدوح منذ 7 أشهر ولكن بسبب وجود مشاكل بينه وبين زوجته "هنا" منى زكى، وسأله عن سب معرفته ببدر، وسبب حريق المنحل القديم وأنكر كل شيء، وأمر الضابط بحبسه، مما اضطر "شامبا" للاعتراف بكل ما يعرفه له.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 28



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 28



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 28



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 28