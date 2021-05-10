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سميرة سعيد فى فوتوسيشن جديد من كواليس كليب "متاهة"

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الديفا سميرة سعيد، عن صور جديدة لها من كواليس تصوير أغنيتها الأخيرة "متاهة" التى طرحتها مؤخرا، ضمن أغانى ألبومها الجديد "بحب معاك"، حيث ظهرت مرتدية فستانا أبيض يشبه فستان "عروس البحر".

سميرة سعيد
سميرة سعيد

ونشرت النجمة سميرة سعيد، الصور عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "فوتوسيشن متاهة".

الديفا سميرة سعيد
الديفا سميرة سعيد

أغنية "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، ومن إخراج نضال هانى.

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وقدمت الديفا سميرة سعيد العديد من الألوان الغنائية والأفكار فى قصص الأغنيات، وهى دائما ما تكون حريصة على تقديم أشكال مختلفة تخرج عن المألوف، وأغنية "متاهة" هى حالة حب أصابها الغموض، وتسير الأمور فى طريق مفقود، تتبدل وتختلف فيه المشاعر.

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وتقول كلمات متاهة "وصلنا لنقطة ياما حلمنا سوا بيها .. ولما وصلنا فجأة لقيتنا فى متاهة حاجات ماتت مع الأيام.. حاجات بتقول كانت أوهام وعشناها.. وصلنا لحته بقى صعب الكلام فيها .. حاجات دلوقتى بس لاقيتنى فهماها بنهوا الحاجة بعنينا .. ولما بتيجى فى إدينا بننساها كان حلمنا طول عمرنا.. ما نسيبش روحنا للحياة تجرنا كان حبنا بيقوينا لكن دلوقتى الحب بيضرنا".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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