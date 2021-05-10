“إهدار المال العام”.. تهمة أخرى تلاحق محمد رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: تنهال الأزمات على الفنان المصري محمد رمضان، واحدة تلو الأخرى، حيث تلقى النائب العام المصري، حمادة الصاوي، بلاغاً جديداً، ضد رمضان.

وقدم المحامي المصري سمير صبري بلاغاً للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان بتهمة “إهدار المال العام”. وذكر في بلاغه أن محمد رمضان قام باستغلال كابينة القيادة لطائرة مملوكة لشركة “سمارت للطيران” كموقع للتصوير وحقق من وراء نشره الفيديوهات على موقعه وعلى يوتيوب مكاسب مادية ومعنوية كبيرة.

تفاصيل البلاغ

كما أضاف صبري أن “سمارت للطيران” مملوكة للدولة ولا يجوز لأي شخص استخدامها بدون دفع المقابل المادي للشركة، ومن الثابت أنه لا وجود لعقد محرر بين “سمارت للطيران” وبين المبلّغ ضده وإنما كانت هناك شركة عربية تعاقدت مع شركة سمارت لنقل المبلّغ ضده فقط دون أن يستغل الطائرة كمكان للتصوير.

إلى ذلك أوضح أن المبلّغ ضده استفاد مادياً ومعنوياً من الشركة وتسبب في أضرار لسمعة الطيران المدني المصري، وتم تناول الموضوع من قِبل التلفزيونات والإذاعات والجرائد والمواقع المعادية للدولة المصرية، وتم توجيه الاتهامات للطيران المصري بأنه خالف إجراءات السلامة الجوية.

وأنهى المحامي بلاغه بأنه يتقدم بالشكوى للنائب العام من أجل فتح التحقيق لإحالة المبلّغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.

“قتل الطيار معنوياً”

يذكر أن المحامي سمير صبري، كان تقدم مؤخراً، ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه الفنان محمد رمضان بـ”قتل الطيار أشرف أبو اليسر معنوياً”. كما اتهم رمضان بـ”عدم المبالاة بالحكم القضائي والاستهانة به”، لافتاً إلى أنه “ظهر بفيديو يقوم بإلقاء دولارات بكل تبجح في المياه دون احترام القضاء”.

وتوفي أبو اليسر، الشهر الماضي، داخل غرفة العناية المركزة، عقب تعرضه لأزمة صحية، في ظل الأزمة التي نشبت بينه وبين الفنان، وبعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، لسماحه لرمضان بالدخول إلى مقصورة الطائرة، والتصوير داخلها.