أحداث الشارع العربي في ألبوم كارول سماحة الجديد.. قريبًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــرد: اختارت النجمة اللبنانية كارول سماحة الرد على الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية، بين لبنان وفلسطين وغيرها من البلدان بطريقة فنية.

ونشرت كارول سماحة فيديو قصير اليوم عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، وأعلنت عن أنها سترد على كل تلك الأحداث في ألبومها الجديد، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وكُتب بالفيديو: “لن أعلق على الأحداث التي نعيشها في العالم العربي، وعن الظلم الذي تعيشه الشعوب العربية، ولكن جوابي سيكون في ألبومي الجديد 2021.. قريبًا”.

ومن المعروف عن كارول سماحة جرأتها في التعبير عن مواقفها السياسية وتمسكها بجذورها العربية والتعبير عنها بكل وضوح، وذلك عندما اندلعت الثورات العربية سنة 2011 حتى يومنا هذا، إذ تحرص كارول دائمًا على مساندة الشعوب العربية في أزماتهم من خلال استخدام صوتها، وطرح أغنيات وطنية لدعمهم، ومنها أغنية “وحشاني بلادي” التي طرحتها عام 2013، وأغنية “لبنان” والتي أصدرتها عام 2016، وتغزلت فيها بوطنها، وأغنية الشرق العظيم سنة 2017.

الجدير ذكره أن كارول سماحة قدّمت بصوتها مؤخرًا تتر مسلسل “ضد الكسر” الذي يعرض في رمضان الجاري، وحملت الأغنية عنوان “اللي خان”، من كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع وميكس ماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.