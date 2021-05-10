شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 28.. "مؤنس" يحاول اقتحام منزل "هنا" و "زى" يمنعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكي، الذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، نشوب خلاف بين "يارا" مايان السيد و "عمر" يوسف حسين الإمام، بعد إحضارها معه لمنزله في عيد ميلاده دون وجود أي بنات أخرى غيرها، لتتركه وترحل.

وفى مشهد آخر اتصل الضابط المكلف بقضية برطمان عسل "الأفيون" بالتواصل مع المخبر إخلاص به بعد أن تم توظيفه بمصنع العسل، ولكن المخبر أخبره بأن "شامبا" أسامة الهادى يمنعه من الذهاب الى منطقة الزراعات والمنحل، وطلب منه ان يذهب رغما عنه.

وانتقل المشهد إلى تسوق "زى" آدم الشرقاوى من سوبر ماركت "مؤنس" محمد فراج دون أن يعلم واستغل "مؤنس" ذلك لمعرفة عنوانه بعد أن قام بإدخال الفيزا وترك عنوانه للديلفرى حتى يتم توصيل بعض الأشياء له، وذلك من أجل أن يصل إلى المكان التي تعيش فيه "هنا" منى زكى، بعد أن تركت منزل والدتها حتى لا يعلم أحد شيئا عنها.

واستطاع "مؤنس" أن يعلم بالمنزل التي تعيش فيه "هنا" منى زكى، وأثناء خروج "زى" من المنزل حضر "مؤنس" وحاول اقتحام المنزل ولكنه لم يفلح بعد أن قام "زى" بمحاولة غلق الباب، وحاول "مؤنس" أن يعتذر لـ "هنا" ولكنها رفضت كل ذلك من خلف الباب، وأن ما حدث منه كان لحظة شيطان، وخرج له "زى" خارج المنزل وطلب منه أن يرحل من هنا لانها لا تحبه وهذا ما سيريحها.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 28



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 28



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 28



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 28