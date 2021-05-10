نسل الأغراب الحلقة 28.. عساف يعلن مهر جليلة ذهب الأغراب بالكامل

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل "نسل الأغراب"، بصدمة غفران بعدما علم بفرح جليلة "مى عمر" على عساف "أحمد السقا" وسط بكائه وهو يعاتب صورها على ضياعها منه، ويحاول أخيه سعادة "محمد مهران" تهدئته وتقويته عليها بأنها ليست أول مرة تختار فيها عساف وأن عليه نسيانها، ليفاجئه غفران ويأمره بإيقاف قتل على الغريب "دياب".

تحضر الغزية دهب "نجلاء بدر" وتعرض عليه أن يتزوجها من أجل الرد على زواج جليلة من عساف، ولكنه يصفعها على وجهها ويطردها من السرايا، وينتقل المشهد إلى منزل جليلة وأمها "سلوى عثمان" التى تعاتبها على تحديد موعد زواجها من عساف فجأة وبدون اخبار أحد، وتحاول معرفة منها السبب الذى دفعها لذلك وأن هناك سرا تخفيه عن الجميع ولكن جليلة ترد بأنها ستخبرها فى الوقت المناسب.

تعترف جليلة لأخيها العمدة حسيب "ادوارد" بأن عساف خطف ابنها سليم "أحمد داش" وهددها يقتله فى حالة رفضها الزواج منها، وتجعله يقسم بأن لا يخبر أحدا ذلك وخاصة أخيها "على الغريب"، يظهر عساف فى صوان الفرح وفجأة يدخل نميرى "محمد جمعة" ومسعد "أحمد فهيم" ومعهم جمال محملة بصناديق ذهب الأغراب، ويعلن عساف أن هذا الذهب هو مهر جليلة.