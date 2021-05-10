شكرا لقرائتكم خبر عن موسى الحلقة 28.. محمد رمضان يتحول لبطل شعبى بإحباط هجوم مسلح على قطار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 28.. تحول محمد رمضان إلى بطل شعبى وذلك بعد إحباطه لهجوم مسلح على قطار مصر – غزة، حيث استولى مجموعة من المسلحين على القطار أثناء وقوفه فى غزة ومنعوا القطار من العودة لمصر لحين سرقة البضاعة الموجودة على القطار، لكن موسى – محمد رمضان قام بالدفاع عن القطار وأعاده إلى مصر.

كما شهد مسلسل موسى الحلقة 28 قيام سيد رجب- المعلم وهبة بالتعدى على شقيقته حلاوتهم – سمية الخشاب وهى حامل حيث طلب منها أن تخلصه من موسى وتبعده عن طريقه، إلا أن موسى قام بضرب سيد رجب فى سوق باب اللوق، ومنعه من دخول محل زوجته حلاوتهم.

وشهد مسلسل موسى قيام موسى - محمد رمضان بقتل السير جون - نجيب بلحسن، وذلك بعدما قابله فى حفل لاحد السفراء، حيث تعرفا على بعضهما وقام جون بالاتصال للإبلاغ عن موسى ولكنه قطع سلك الهاتف وقام بضربة وادخالها فى محرقة خشب الدفاية الخاصة بفيلا السفير وذلك انتقاما لشقيقه رويعى.

وشهدت الأحداث مقابلة موسى للسير جون القائد الإنجليزى - نجيب بلحسن، الذى كان يحاربه موسى فى الصعيد، حيث كان فى حفل للسفير وحضره موسى.

ودعمت حلاوتهم – سمية الخشاب موسى بمبلغ ألف جنيه ليبدأ تجارته ولكنه رفض أن تعطيه أمولها، لتحتال على الأمر بأن تعطى الألف جنيه إلى زتونة – فارس الحداد، صبى شقيقها المعلم وهبة – سيد رجب وتقول له أن يعطى المال لموسى ليبدأ تجارته به كنوع من السلف بعيدا عنها وهو ما قام به بالفعل.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا فى الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا. مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.