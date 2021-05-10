شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كوفيد 25 الحلقة 13.. آيتن عامر تكتشف خيانة إدوارد ومقتل راندا البحيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 13 من مسلسل كوفيد 25، للنجم يوسف الشريف والتى تذاع فى الساعة السادسة والنصف مساء على قناة الحياة كما يذاع على قناة ON فى الساعة الثانية عشر والنصف صباحا، ضمن الموسم الرمضانى، الكثير من الأحداث حيث اكتشف عزيز الشخص الذى خانته زوجته معه وحملت منه من خلال اتصاله بآخر رقم على تليفون زوجته التى قتلها، وكان سيف "إدوارد" هو ذلك الشخص، وتشاجروا معا وانتهت المشاجرة بقتل سيف لعزيز.

ذهبت نهال "آيتن عامر" لسيف تلومه على ما حدث وبدأ يبرر لها أنه لم يخونها ولكن هى من جريت وراءه ولم تقتنع بأى كلام له وتركته وانصرفت وذهب لها ياسين " يوسف الشريف" يهون عليها ما حدث ويؤكد لها قوتها وانها لابد أن لا تهزم لانه مطمئن على أولاده بسبب قوتها وهنا يدخل عليهم سيف ويتهمه أنه " يغوص فى الماء العكرة " فيتركهم ياسين وينصرف.

يقررون النوم فى المكان حتى الصباح ثم يتحركون لمكان القطار، وبعد أن يناموا يلتف حولهم العديد من المصابين فيتسيقظ ياسين ورامى "أحمد صلاح حسنى" ويبدأوا يوقظوهم شخص تلو الآخر حتى ينصرفوا بهدوء دون أن يلاحظ المصابون ولكن تندفع إحداهم فى طاوله فيلتف حولها المصابون ويقتلوها ويبدأ الباقى فى الفرار سريعا.

يسير ياسين "يوسف الشريف" عكس الاتجاه الذى يسير فيها باقى المجموعة ويحدث ضجة فى المكان حتى يسير وراءه المصابون حتى يخرج من المكان من باب آخر، وبعد وصولهم لمكان القطار نجد شخصا غريبا يصوب السلاح ناحية فريدة "راندا البحيرى" ونعرف أنه أخوها وأتى ليأخذ ثأره منها وقام بإطلاق الرصاص عليها وعندما حاول ياسين الدفاع عنها أطلق عليه هو الأخر الرصاص، وكان المصابين قد بدأوا يهجموا عليهم فأنصرفوا جميعا مسرعين إلى القطار وتحرك القطار متجها للعين السخنة.

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجى.