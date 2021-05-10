شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور سمير غانم يتمنى الشفاء له.. ومصدر بالنقابة: نتابع حالته أولا بأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان الكبير سمير غانم مؤخرا لأزمة صحية تسببت فى شعور جمهوره بحالة كبيرة من الحزن عليه، والجميع يطالب بالدعاء له لخروجه من المحنة الصعبة التى يمر بها حاليا فى أحد المستشفيات.

ونفى مصدر من داخل نقابة المهن التمثيلية ما أشيع مؤخرا عن خبر وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مضيفا أن حالته غير مستقرة وكل ما أشيع لا أساس له من الصحة ومجرد شائعة سخيفة، ونتابع حالته أول بأول.

وحرصت مؤخرا الفنانة دنيا سمير غانم، على توجيه رسالة محملة بالدعوات إلى والديها النجم سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام.

وكتبت دنيا سمير غانم "اللهم يا واسع العطاء، ويا منزل الشفاء، ويا رافع البلاء ويا مجيب الدعاء، اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى أنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك.. اللهم اشف دلال عبد العزيز وسمير غانم وكل المرضى، ليعودوا كما كانوا، يارب إنهم يرجون شفاءك فلا تحرمهم لذة الراحة، اللهم اشفيهم شفاء لا يغادر سقمًا أبدًا، بسر لا حول ولا قوة إلا بالله".

واستكملت دنيا سمير غانم "اللهم اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى، فلا شافى إلا سواك، ربى افرحنا بعافيتهم عاجلا غير أجل، اللهم كما شفيت ايوب بعد الابتلاء اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى، وكل من طال مرضه برحمتك وقدرتك يا رب العالمين، اللهم يا حى يا قيوم اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى بشفائك، وداوى دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى بدوائك، وعافى دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى بعافيتك ".

يذكر أن النجم سمير غانم مازالت حالته الصحية غير مستقرة وحرجة، وأكد مصدر طبى أنه لا يزال يوضع على جهاز تنفس اصطناعى بالعناية المركزة، وطلب من الجميع الدعاء له.