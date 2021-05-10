شكرا لقرائتكم خبر عن "وكل ما نفترق" الحلقة 28.. ريهام حجاج تكتشف لغز سيد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 28 من مسلسل "وكل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج، والتى جاءت بعنوان "الفراق الثامن والعشرون.. نور" بلقاء ريهام حجاج وزوجها حسام مخلوف "أحمد فهمى" فى وجود جوهرى "شرنوبى" الذى يتركهما بمجرد وصولهما، يسأل حسام: "ليه طلبتى تقابلينى هنا" لترد عليه نور: "مش كنت عايز تبقى موجود وإحنا بتلاقى فريدة".

تصل نور "ريهام حجاج" وحسام "أحمد فهمى" إلى مكان فريدة لكنهما يذهبان إلى الشقة ولا يجداها، يقص عليها حسام قصة والد وداد "هاجر أحمد" ابنة عمته، الذى قيل إنه مات لكنه أصيب بحروق فى جسده ولم يمت، فتشك ريهام حجاج فى أن والد وداد هو فتحى "سيد رجب" واختار تلك المجموعة من أجل الانتقام من عائلة مخلوف .

يعود المخرج إلى الفلاش باك، ومشهد يجمع بين ريهام حجاج وسيد رجب، ويبدأ معها قصة تجنيدها فى شخصية نور الفايد من أجل وضعها وسط عائلة مخلوف وتوافقه من أجل أن يأتى يوم وينتقم لها من قرية "طماطا"، ويقص عليها قصة حرقه وتشويهه، ويمنح لها بطاقة هوية جديدة باسم نور الفايد وجواز سفر بالشخصية الجديدة .

ينظم فتحى "سيد رجب" مزادًا لتتعرف فيه ريهام حجاج على حسام مخلوف "أحمد فهمى" لتوهمه أنه فتى أحلامها الذى عاشت تحلم به طيلة حياتها، وتبدأ فى معرفة أسرار عائلة مخلوف وتجارتها وذلك بهدف التخلص من لطفى مخلوف "رمزى العدل" .

تبدأ ريهام حجاج فى التدريب على شخصية نور الفايد؛ مشيتها وطريقة أكلها وطريقة كلامها وتعلمها اللغة الإيطالية، حتى تنجح فى إقناع حسام مخلوف بها والإيقاع به فى شباكها.

يجد حسام "أحمد فهمى" صورة قديمة لفتحى "سيد رجب" فى صغره، لا يعرف ملامحه ولكنه يعرف المكان الذى التقطت فيه هذه الصورة، ويخبر ريهام حجاج بأنه البيت القديم الذى تعيش فيه عمته والدة وداد، وهنا تتأكد ريهام حجاج أن فتحى "سيد رجب" هو زوج عمته والدليل على ذلك الحروق فى جسده.

وفى غرفة لطفى مخلوف "رمزى العدل " يجلس عثمان "علاء قوقة" ويسأله هل تثق فى حسام ابك ؟ ويلمح به بأن ابنه حسام "أحمد فهمى" خان العائلة، كما يخبره بأنه وضعه تحت المراقبة.

مسلسل "وكل ما نفترق" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9 مساء، بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.