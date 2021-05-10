شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهير العالم العربي يتضامنون مع القضية الفلسطينية.. ليلى علوي في المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عدد من نجوم ومشاهير العالم العربى، تضامنهم مع الأشقاء الفلسطينيين، خاصة فى ظل الأحداث الأخيرة التى يشهدها حي الشيخ جراح، حيث عبروا عن حزنهم لما يجرى من أحداث ورفعوا شعار "أنقذوا حى الشيخ جراح"، و"فلسطين تنتفض".

ومن جهتها غردت الفنانة الكبيرة ليلى علوى عبر حسابها الرسمى بتويتر: "اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وانصرهم، متضامن مع فلسطين".



ليلى علوى

وفيما قالت الفنانة الشابة كارمن سليمان عبر تويتر: "ربنا يحفظ القدس، فلسطين دايما في قلوبنا، انقذوا حى الشيخ جراح".



كارمن سليمان

ومن جهتها قالت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم عبر تويتر: "ابتسم أنت صاحب حق وصاحب الحق سلطان، كلنا معكم يا أبناء العنفوان والكرامة".



نانسى عجرم

واكتفى اللاعب شريف إكرامى، حارس مرمى بيراميدز، بكتابة هاشتاجات "المسجد الأقصى .. القدس ينتفض .. أنقذوا حى الشيخ جراح"، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر.



شريف إكرامى

وفى سياق متصل كان النجم محمد هنيدي من أوائل المتضامنين مع الشعب الفلسطيني وما يمر به من أحداث مؤسفة، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "وانت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر إن فيه ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا.. بيسيبوا أرضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم.. في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل.. لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح".