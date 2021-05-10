شكرا لقرائتكم خبر عن حرب أهلية الحلقة 28.. يسرا تجبر باسل خياط على تطليق أروى جودة بعد فيديو شقيقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 28، من مسلسل "حرب أهلية" خطة كيشو - عمرو صالح مع مريم - يسرا وتعاونه معها بعد ما كشف لها مؤامرة يوسف - باسل خياط ونادين - سينيتا خليفة للوقوع بتمارا - جميلة عوض ابنتها، واتفقا سويًا على قلب الآية والوقوع بشقيقة يوسف - باسل خياط، مروة الأزلى - سارة، لتسترجع يسرا الأوراق التى سرقها يوسف من خزنتها وحق فريدة - أروى جودة وابتزازه.



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وأجبرت يسرا - مريم، يوسف - باسل خياط ليطلق فريدة - أروى جودة، وتعطيه مؤخر 5 ملايين جنيه عند مأذون، ويرجع كل ما سرقه منها، ووعدته بأنها لن تتنازل عن حق ابنتها نور - مايان السيد الذى كان سبب فى قتلها.

وشكرت يسرا - مريم، كيشو - عمرو صالح للوقوف بجانبها ومساعدته لها لكى تأخذ حقها من يوسف ونادين، كما انهار يوسف على شقيقته حينما عادت من منزل كيشو وضربها ضربا مبرحا وحسبها فى منزلها وأخذ منها الهاتف وأكد لها أنها وقعت فى فخ من كيشو ولن يتزوجها.

وتجسد يسرا فى العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل فى مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء فى لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجآت.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدى الشامى، محمود حجازى، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.