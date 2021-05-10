هاني مهنا: لا أعترف بحمو بيكا.. ومعجب بعمر كمال وشاكوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أكد الموسيقار هاني مهنا، إعجابه بمطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، قائلا: "عندهم جانب فني جيد كـ تون الصوت، ولكن لا أعترف بحمو بيكا كمغني، وهو معندوش صوت.. ومقدرش أعترف بيه".

وأضاف "مهنا"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أزمته مع حمو بيكا في حفل زفاف ابنته هنادي مهنا كانت بسبب تفاجئه به في الحفل، مشيرا إلى أنه اختلف مع هاني شاكر نقيب الموسيقيين في منع مغنيي المهرجانات، إذ أنه لا يمكن منعهم بالطريقة القاسية.

وأشار "مهنا" إلى أن مصدر دخله الآن بعد توقفه عن العمل بالموسيقى هو ما تم ادخاره من العمل السنوات الماضية، مشددًا على أنه إلى جانب عمله كان يحب السفر ويشتري الأراضي والعقارات.

جدير بالذكر أن فقرات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بالموسم الخامس، تحتوي على الفقرات الآتية "مثلث الخطر، سيرتك على كل لسان، درجة حرارتك، أبيض وأسود، شيخ الحارة، عدو ولا حبيب، ماذا لو، اللحظة الحرجة".

"شيخ الحارة والجريئة" على القاهرة والناس عقب آذان المغرب مباشرة الساعة 6:35 مساءً والإعادة 12 منتصف الليل.