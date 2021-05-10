جيجي حديد تحتفل بيوم الأم بصورة مع ابنتها كاي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: سحرت عارضة الأزياء العالمية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد قلوب متابعيها، بعد أن شاركت صورة لها برفقة ابنتها كاي، وذلك احتفالاً بعيد الأم الأول لها.

ونشرت حديد سلسلة من الصور النادرة لها مع ابنتها الأولى من زين مالك، والبالغة من العمر سبعة أشهر.

في الصورة الأولى تظهر علاقة الأم المتوهجة مع ابنتها حيث شوهدت نائمة برفقة طفلتها الصغيرة، وعلقت جيجي على المنشور: “نعم هذا صحيح.. أعز أصدقائي.. ملهمتي.. وأكبر فخر وفرح”.

وفي الصورة الثانية، شوهدت جيجي البالغة من العمر 25 عاماً وهي تحمل ابنتها في لقطة خريفية مذهلة، حيث ارتدت كنزة أنيقة محبوكة، بينما ارتدت كاي قبعة وحذاء متناسقين باللون البرتقالي.

ونالت صور جيجي وابنتها استحسان المعجبين والأصدقاء، حيث سارعوا لتهنئة النجمة بهذه المناسبة السعيدة، على الرغم من أنها أبقت وجه كاي غير واضح ومخفياً في جميع الصور.

جدير بالذكر أن جيجي استقبلت طفلتها كاي في سبتمبر الماضي، ونشر زين مالك صورة له عبر”إنستغرام”، وهو يمسك بيد طفلته، وعلق: “طفلتنا الصغيرة أصبحت هنا.. فهي بصحة جيدة وجميلة للغاية.. لن أستطيع أن أقول ما الذي أشعر به حالياً.. الحب الذي أشعر به لهذه الصغيرة يفوق الاستيعاب.. أنا ممتن لمعرفتها وفخور بها وومتن للغاية للحياة التي سنعيشها معاً”.