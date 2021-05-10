حياة الفهد ترد على جدل تقليدها الملكة “إليزابيث” في “مارغريت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: ردت الفنانة الكويتية حياة الفهد على الجدل المثار بشأن تقليدها الملكة البريطانية إليزابيث في مسلسلها “مارغريت”، الذي يعرض في دراما رمضان الجاري، مؤكدة أنها أخذت منها الشكل العام، وأصبح هناك تشابه في الشكل، موضحة أنها تعشق بريطانيا، والملكة إليزابيث تحديداً.

وقالت حياة الفهد، في تصريحات تلفزيونية، إن الكثيرين يقولون إنها قلدت الملكة إليزابيث، مشددة على أنها لم تقلدها كما قيل، لكن ربما طولها وشكل جسمها والملابس الأنيقة التي ارتدتها أوجدت تشابهاً.

وعقبت حياة الفهد أنها تعشق بريطانيا والبريطانيين، معترفة بأنها من الممكن أن تكون تقمصت الشكل العام، مردفة أن تحضير الشخصية استغرق وقتاً طويلاً، وكان هناك الكثير من الاجتماعات التي تم فيها الاتفاق على التفاصيل، كي يظهر العمل بالصورة التي تليق بالمشاهد، ولتفادي أي أخطاء.

وعبرت حياة الفهد عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي أحرزه العمل، والذي يتضح من ردود الفعل الإيجابية بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي ونجاحه في تصدر الترند لفترات طويلة.

وعن فترة الحزن التي تعيشها حياة الفهد بعد فقدان شقيقتها غنيمة، أوضحت أنها راضية بقضاء الله وقدره، وبما حدث، مشيرة إلى أن الموت لا جدال فيه، لأنه مكتوب من الله، وهم السابقون ونحن اللاحقون.