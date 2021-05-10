توم كروز يستدعي الشرطة إلى موقع تصوير فيلم Mission: Impossible 7

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: استدعى النجم العالمي، توم كروز، عناصر الأمن إلى موقع تصوير فيلمه الجديد Mission: Impossible 7 في يوركشاير.

وبحسب ما ورد، تسلل بعض الأفراد إلى موقع التصوير في قرية ستوني ميدلتون في ديربيشاير، وعبثوا بمعدات الإنتاج.

وقال مصدر لصحيفة “ذا صن” إن منطقة التصوير كانت كبيرة جداً، لذا كان من الصعب إغلاقها ومنعهم من التسلل، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بالصحة والسلامة بالنسبة لكروز.

وكان يحاول المتسللون التقاط الصور لأنفسهم في موقع التصوير، من دون إدراكهم مدى خطورة الأمر، حيث يتطلب ذلك فرض إجراءات أمنية إضافية، وفقاً للمصدر.

وأشار إلى جانب كونه أمراً متعلقاً بالسلامة، ولا يريد كروز وفريقه أي تأخير في التصوير، حيث عانى تصوير الفيلم العديد من التأخرات، حيث تم تأجيل تاريخ الإصدار إلى مايو المقبل.

وكان قد استقال خمسة من أفراد طاقم عمل Mission: Impossible 7 في ديسمبر الماضي؛ بسبب غضب كروز من انتهاك بعض أفراد الطاقم قواعد السلامة الخاصة بفيروس “كورونا” في موقع تصوير الفيلم بلندن.

وبدأ تصوير الفيلم لأول مرة في شهر فبراير وسط بداية انتشار فيروس “كورونا”، وقبل أسابيع من دخول الكثير من دول العالم حالة إغلاق. وفي ذلك الوقت، تردد أن كروز قام ببناء استوديو آمن لإكمال تصوير الفيلم.