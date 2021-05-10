أحمد سعد يعترف بخطئه بحق سمية الخشاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: اعترف الفنان المصري أحمد سعد بخطئه بنشر تعليقات ساخرة بحق طليقته سميّة الخشاب، بعد المشهد الذي شارك فيه إلى جانبها مع الفنان محمد رمضان ضمن أحداث مسلسل “موسى”.

وقال سعد في مداخلة هاتفية لبرنامج “ترندنغ” على شاشة mbc: “أنا ليس عندي وعي كامل عن السوشيال ميديا، وكل ساعة تصلني أشياء كثيرة من الناس أعيد نشرها من باب التقدير. عملت (ريبوست) من غير ما أقرأ، وشفت المنشور ساعة المشكلة قلت لأ ما يصحش حد يقول كده على واحدة ست”. وأضاف: “معها حق، لأن الصور والتعليقات لم تكن هزاراً”.

وتابع: “أعترف إني غلطت، وهي ردود فعلها غريبة وليس لها معنى، لأنها ليست زوجتي وليس لها عندي أي شيء. ولم أتأثر بشتمها وبأي ردّ فعل قامت فيه أو تعليق نشرته لأنها لا تخصني أبداً”.

وكان سعد هاجم الخشّاب عقب عرض المشهد قائلاً: “اليوم كان عادي جداً مكنش فيه حاجة وقابلت سمية وسلمت عليها وسلمت عليا وهزرنا وضحكنا ومفيش أي مشكلة، هي بس نزلت بوست بتقول رزق وجايله كنت عايز أقول أنا رحت كده بالحب مخدتش أي فلوس”.

وأضاف: “مفيش داعي بقى للكلام اللي ملوش لازمة ومن تحت لتحت وهي مركزة، منزلالي صورة وأنا مغمض عنيا وشكلي غريب هنفضل طول عمرنا نعمل حاجات من اللي هي تحت لتحت علشان الناس تشوف حاجات وحشة عن الغير”.

وشارك في مشهد زفاف “موسى” (محمد رمضان) و”حلاوتهم” (سمية الخشاب)، بدور المغني الذي يحيي الحفل، في مفارقة لافتة بسبب انفصال وخلافات حادة في عام 2019.