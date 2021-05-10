لفتة إنسانية من ميغان ماركل إلى النساء الحوامل المشرّدات وأطفالهنّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــرد: احتفل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بعيد الأم، عبر التبرّع بحفاضات وموادّ أخرى لمنظمة تعتني بالنساء الحوامل المشرّدات وأطفالهنّ.

ونشرت منظمة “Harvest Home” الخيرية خبر التبرع في بيان عبر صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، بعد ظهر يوم الأحد، من دون ذكر قيمة المساهمة.ووفقاً للمنظمة، كانت مفاجأة عيد الأم مصحوبة برسالة شخصيّة من الدوقة، والدة آرتشي البالغ من العمر عامين.

وقالت ميغان: “كأم وامرأة حامل، أقدّر كثيراً أهميّة دعم المجتمع، والموارد الآمنة للأم والأطفال التي يمكن الحصول عليها، والإرشادات الموثوقة في بيئة راعية”.

جاء الإعلان عن التبرّع بعد يوم من ظهور ميغان ماركل للمرة الأولى على التلفزيون الأميركي، منذ إجرائها وزوجها مقابلتهما الشهيرة مع أوبرا في آذار، لتوجّه رسالة عن أهمية تأمين اللقاحات ضدّ فيروس كورونا.