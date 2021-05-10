حنان ترك تعود بفيلم صوتي بعنوان "النداهة"

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"الخليج 365": تعود الفنانة حنان ترك للجمهور بتجربة فنية مختلفة في موسم عيد الفطر وذلك من خلال فيلم صوتي بعنوان النداهة يعرض عبر تطبيق Storytel العالمي الذي يضم آلاف الكتب الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى المحتوى الصوتي بمختلف أنواعه.

وتدور أحداثه في جو مشوق مليء بالإثارة والغموض، حيث يقوم الفنان هاني عادل بدور الطبيب هارون الذي يحاول كشف غموض مقتل حبيبته "فريدة" التي تلعب دورها الفنانة حنان ترك، في أجواء من الرعب والتشويق ولا تخلو من الخيط الرومانسي.

فيلم "النداهة" من تأليف وإخراج خالد المهدي الذي يخوض تجربة جديدة في صناعة الأفلام الصوتية تتيح للجمهور إطلاق خيالهم مع الفيلم وتصور أبطاله ومناظره بشكل حر حسب كل متلق.

ويشارك في بطولة فيلم "النداهة" بجانب حنان ترك وهاني عادل، الفنانان عمرو القاضي ولبنى ونس، وعدد من النجوم الشباب.