دويتو غنائي يجمع سيف نبيل وبلقيس فتحي قريباً!

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"الخليج 365": شوق المغني العراقي "سيف نبيل" جمهوره ومتابعيه لأغنية دويتو جديدة تجمعه بالفنانة اليمنية "بلقيس فتحي" حيث نشر عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو ترويجي للعمل المرتقب معلقاً عليه بكلمة: "قريبا".



ويأتي ذلك بعد أن لفت كل من سيف وبلقيس الأنظار في الأيام الماضية من خلال تبادل فيديوهات ظهر كل منهما فيها وهو يستمع إلى إحدى أغنيات الآخر.

ومن المتوقع أن يشكّل هذا الديو مفاجأة كبيرة للجمهور العربي، لما ستحمله الأغنية من مزيج في الموسيقى واختلاف في الأداء وتميز بالأسلوب، خاصة أن إختيارات الطرفين في الآونة الأخيرة حصدت نجاحات كبيرة وشكلت نقلة نوعية في عالم الموسيقى في العالم العربي.

وقد أثار الفيديو الترويجي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي حيث عبر الجمهور عن حماسهم الكبير للديو المرتقب.

