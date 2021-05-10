شكرا لقرائتكم خبر عن صالة رقص "السلم والتعبان" تظهر فى الحلقة الـ27 من "لعبة نيوتن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن مواقع تصوير فيلم "السلم والتعبان"، والذي أنتج منذ 20 عاما تقريبًا ما زالت صالحة لتصوير أفضل مشاهد الدراما المصرية، فلن ينسي أحد من محبي فيلم "السلم والتعبان" للنجم هاني سلامة والفنانة حلا شيحة والمخرج الكبير طارق العريان مشاهد تعليم رقص التانجو، وبالتالي صالة الرقص التي شهدت علي قص حب الثنائي، ليفاجأ محبي الدراما بمشهد من مشهد الحلقة الـ27 من مسلسل "لعبة نيوتن" داخل صالة نفس صالة الرقص الذي صور فيها مشاهد "السلم والتعبان".



صالة رقص السلم والتعبان في لعبة نيوتن

وكشف المخرج طارق العريان على ستوري الانستجرام الخاص به عن "بوست" لصورة قاعة الرقص في الفيلم والمسلسل معلق عليه بـ"نفس قاعة الرقص بتاعة السلم والثعبان.

وتوالت أحداث الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكي، الذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، تدهور الحالة الصحية لـ "أمينة" عائشة بن احمد، بسب معاناتها مع مرض السرطان، وحرص زوجها "حازم" محمد ممدوح على الاهتمام بها وإعطاء الحقن والأدوية اللازمة لها في أوقاتها، وحاول أن يطعمها ولكنها رفضت الطعام وطلب منه "بدر" سيد رجب أن لا يرغمها على الطعام.

وطلب "حازم" محمد ممدوح من "بدر" سيد رجب أن يتحدث معه على لوحدهما، ليخبره بانه لا يريده بجوارهما وأنه السبب في تدهور حالة "أمينة" عائشة بن أحمد، وأنه يريد أن تتحسن حالتها الصحية، وسأله "بدر" هل يحبها، وأخبره بأن "أمينة" لم تريد العلاج الا بعد اعترفك لها بحبك، فلماذا لم تقل لها من بدرى، ليخبره بأنه لم يقولها الا عندما شعر بذلك، ليخبره "بدر" في النهاية بأنه لن يترك "أمينة".

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.