شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري تكشف عن صور من كواليس تصوير هجمة مرتدة.. اعرف قالت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة التونسية هند صبرى، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بمجموعة صور من وراء كواليس تصوير مسلسل هجمة مرتدة، الذى يعرض في السباق الرمضاني الحالي، من إنتاج شركة سينرجي، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام.

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وظهرت صبرى في الصور التي نشرتها وهى في كواليس تصوير المسلسل داخل مصر وخارجها، وكتبت "كواليس مسلسل هجمة مرتدة، المخرج الكبير ومايسترو هذا العمل الأستاذ أحمد علاء الديب، شكرًا على إخلاصك وتركيزك وصبري وحرصك على تقديم لوحات سينمائية طيلة الـ 30 حلقة".



هند صبرى من كواليس هجمة مرتدة



هند صبري فى الكواليس



هند صبري والبزاوي

وكانت شهدت حلقة الأمس اجتماع سعيد خليل "أحمد حلاوة" مع محمود نصر "محمود البزاوى" الإعلامى بقناة الصحراء، والذى يعد من أهم عناصر الإخوان بمركز الجبرتى أكد فيه الأخير أن الإخوان لن يشاركوا بشكل رسمي في مظاهرات الـ 25 من يناير إلا أنهم لن يمنعوا من يرغب بالمشاركة من أن ينزل الشارع ويشارك.