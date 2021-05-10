شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو يخطط لمفاجأة كاميلا مورنو بالتحضير لزواجهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة okmagazine خبرا مفاجئا بالنسبة لمحبى وعشاق النجم ليوناردو دى كابريو الذى يعد أشهر عازب في هوليود حالياً، حيث لم يدخل قفص الزواج حتى الآن رغم ارتباطه بأكثر من علاقة عاطفية طيلة مسيرته الفنية وحياته الممتلئة بقصص الحب، إلا أن الأمر وفقًا للصحيفة الشهيرة قد يدخل في فصل جديد بحياته.



خبر حول زواج ليوناردو دى كابريو

وأكدت okmagazine أن الممثل الشهير الحائز على جائزة الأوسكار مرة واحدة في حياته، يستعد لمفاجأة صديقته كاميلا مورنو بخبر التحضير لحفل زفافهما، الأمر الذى قد يكون هذا العام، وذلك مع إخباره أكثر من صديق له حسب الصحيفة الشهيرة أنه بات مرتاحًا بصورة كبيرة لعلاقته مع كاميلا ويرغب في أن تكون زوجته.



ليوناردو دى كابريو وكاميلا

ويرتبط ليوناردو دى كابريو وكاميلا مورنو بعلاقة معًا منذ عام 2017، وكانت المواقع الأجنبية فى وقت سابق تكهنت بأن ليوناردو يعيش مرتاحًا بصورة كبيرة معها حيث لا تعد تلك المرة الأولى التى تخرج فيها أخبار بخصوص تفاهمها بصورة كبيرة إلا أن الأمر قد يشهد مع التقرير الأخير تطورات أخرى بحياة الثنائى.