"كسرت قلبي".. بهاء سلطان ينعي عبده داغر برسالة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعى الفنان بهاء سلطان، الموسيقار عبده داغر، والذي رحل اليوم الاثنين عن عالمنا.

ونشر سلطان، صورة لـ"داغر" عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "وجعت وكسرت قلبي يا عم عبده.. كنت أغلي الناس في الدنيا ليّا.. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله.. ربنا يرحمك يارب".

وأقيمت عصر اليوم جنازة الموسيقار عبده داغر، في مسجد الحصري بمدينة ٦ أكتوبر.

وأعلن مصطفى داغر "حفيد الموسيقار الراحل" خبر الوفاة، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله جدي ومعلمي الفنان عبده داغر".

الموسيقار عبده داغر يعد من رواد الموسيقى في مصر والوطن العربي، وأسس مع الموسيقار عبد الحليم نويرة فرقة الموسيقى العربية، وعمل بها كعازف منفرد “صوليست”حتى عام 1972، وحصل علي العديد من الجوائز العالمية منها جائزة باديب للهوية الوطنية من المملكة العربية السعودية.

وقام داغر بتأليف العديد من المقطوعات الموسيقية، منها الشباب، النيل، ليالي زمان، ابتهالات، المشربية، الريشة والكمان، ومصر.