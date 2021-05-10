تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم ودلال عبدالعزيز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تقارير إعلامية مصرية، الإثنين، عن استمرار تدهور الحالة الصحية للفنان سمير غانم.

وبدورها نفت الفنانة نهال عنبر، المسؤولة عن ملف الصحة في نقابة المهن التمثيلية في مصر، ما تردد بشأن دخول النجم سمير غانم في غيبوبة، بحسب صحيفة "المصري اليوم".



وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن الحالة الصحية لزوجة سمير غانم، الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، ليست متدهورة، ولكنها في نفس الوقت ليست مستقرة، وذلك بسبب ضيق التنفس الذى تعاني منه بعد إصابتها بفيروس كورونا.

كان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قال إن الحالة الصحية للفنان سمير غانم بدأت تتحسن كثيرا خاصة بعد نقله إلى المستشفى بسبب بعض الأزمات الصحية فى الكلى.

يذكر أن عدوى كورونا كانت اجتاحت منزل سمير غانم من كواليس تصوير مسلسل ابنته دنيا "عالم موازي".

وتأكدت منذ منتصف أبريل/ نيسان الفائت إصابة دنيا ووالدتها والمنتج والمخرج هشام جمال، إضافة إلى عدد كبير من نجوم وطاقم التصوير، وتم إيداعهم جميعاً الحجر الصحي المنزلي.