حياة الفهد ترد على إتهامها بتقليد الملكة إليزابيث في "مارغريت"

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"الخليج 365": ردت الفنانة الكويتية حياة الفهد، حول إتهامات تقليدها للملكة اليزابيث في مسلسلها الجديد "مارغريت"، والذى يعرض الآن ضمن موسم دراما رمضان 2021 خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "mbc trending".

وقالت الفهد: "كثيرون يقولون إنني قلدت الملكة إليزابيث.. أنا ما قلدتها.. لكن يمكن طولي وعرض جسمي والملابس الأنيقة جعلت هناك تشابهًا بيننا"، مضيفة أنها عاشقة لبريطانيا والبريطانيين، وأن تحضير شخصية مارغريت استغرق منها وقتًا طويلًا". وأعربت عن سعادتها البالغة بردود الفعل الإيجابية على هذا العمل، مشيرة إلى أنه نجح بتصدر التريند لفترات طويلة، مؤكدة أن السبب وراء ذلك هو تقديم عمل مختلف وجديد عن غيره من المعروض على الشاشات.

كما تحدثت عن الشخصية التي تقدمها في المسلسل قائلة: "إن الجميع يتساءل عن شخصية مارغريت هل هى طيبة أم شريرة ومجرمة، فهى فى النهاية إنسانة لديها مشاعر مختلطة، مشيرة إلى أن الحلقات النهائية تحمل مفاجآت مثيرة ومؤثرة لا يتوقعها أحد. وأكدت أنها لم تتدخل فى تعديل النص الأصلى، لكن كل ما كان يهمها هو التركيز على الشخصية ذاتها، وإيضاح طبيعة الثقافة والعادات الإنجليزية الصارمة والتي تتشابة إلى حد كبير مع العادات الكويتية".

وكشفت الممثلة الكويتية خلال لقائها التليفزيوني، عن كواليس تحضيرها لعمل جديد، قائلة: "يجرى الآن الحديث عن تحضيراته واختيار الشخصيات حيث اجتمع يوميًا مع كاتب العمل لقراءة وفهم الخطوط العريضة، مؤكدة على أنها حريصة على سماع ردود الأفعال حول أعمالها سواء بالمدح أو النقد، وأنها تهتم بكل الملاحظات التي تصلها، وتحترم النقد البناء".