سيف سبيعي: "على صفيح ساخن" عمل صعب ومكلف إنتاجياً ولا يمكن رفضه

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"الخليج 365": حالة من السعادة يشعر بها المخرج السوري سيف سبيعي مع نجاح مسلسله الرمضاني "على صفيح ساخن" مؤكداً أن النص وسخاء شركتي الإنتاج ساعداه في تحقيق هذا النجاح.

عن الدراما السورية والتصوير في زمن الكورونا وغيرها يتحدث في هذه الدردشة القضيرة مع "الخليج 365":



* ما الذي حمسك لإخراج على صفيح ساخن؟

- العنصر الأساسي الذي جذبني لصفيح ساخن هو النص الذي يقص حكاية جديدة وعوالم جديدة. وما لمسته من حرص شركتي الإنتاج I see media وجولدن لاين على توفير كل العناصر اللازمة لخروج العمل بأفضل شكل.

* ما هي معاييرك في إختيار أبطاله؟

- معايير إختياري الوحيد للأبطال هو ملائمتهم للشخصيات ونحن وبالتعاون مع شركتي الإنتاج حرصنا على وجود نجوم كبار معروفين عربياً لتحقيق التواجد العربي مثل سلوم حداد وباسم ياخور وأمل بوشوشة وميلاد يوسف وكوكبة من النجوم.

* ما هي اصعب المشاهد التي توجد في العمل إخراجياً؟

- كل المشاهد صعبة إخراجياً وهذا ليس للإستهلاك المحلي بل حقيقي، فهناك نص قوي وممثلين كبار فكيف لا أجتهد في كل مشهد بالعمل. لتحويل كل ما هو مكتوب لناحية بصرية أكثر جودة.

* حدثنا عن خبرتك في العمل مع I see media؟

- هذه هي أولى تجاربي الطويلة مع I see media وكنت سعيدا بهذه التجربة وخصوصا مع وجود الصديق إياد الخزوز على رأسها وخصوصا أنه مخرج بالأساس فهو يفهم تماما ما يحتاجه المخرج لتقديم عمل جيد ويعطيك الحرية في العمل.

* هل ترى أن الدراما السورية استعادت عافيتها وأصبحت قادرة على المنافسة عربيا؟

- الدراما السورية تستعيد عافيتها لو توافر نص وإنتاج جيدين فلا خوف على الدراما السورية ما دام هناك من يجتهدون في كل عمل لتقديم الأفضل.

* كيف كان التصوير في زمن الكورونا؟

- التصوير في زمن الكورونا صعب للغاية فهناك أسباب إقتصادية بسبب الحصار وبسبب تبعات الكورونا وهو ما جعلنا نبذل قصارى جهدنا للخروج بالعمل لبر الأمان.

* كيف ترى ردود الأفعال على العمل؟

- ردود الأفعال إيجابية للغاية سواءا عبر التواصل الإجتماعي أو إتصالات هاتفية وأنا سعيد بكل هذه الردود.

* ما هو جديدك؟

- حاليا أقرأ العديد من النصوص وهناك العديد من المشاريع لم نستقر عليها بعد لذا لن أتحدث عنها الأن وسنعلنها في وقتها.