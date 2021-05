مزيج متنوع من المسرحيات والأفلام والحفلات الموسيقية على" شاهد VIP"

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

دبي: بمزيج متنوع من المسرحيات الحصرية والأفلام العائلية العربية والأجنبية، والحفلات الموسيقية وغيرها وتحت شعار"العيد معانا"، يواصل "شاهد VIP" ترسيخ نفسه كموطنٍ للترفيه العائلي خلال عيد الفطر وما بعده، جامعاً بين أحدث العناوين والعروض الحصرية من جهة وأكثرها قرباً إلى قلوب المُشاهدين العرب في كل مكان حول العالم من جهة ٍأخرى.

وإلى جانب المحتوى الثري الذي عرضته المنصة خلال شهر رمضان، والذي تتوفر جميع حلقاته كاملةً اعتباراً من أول أيام العيد، أعلن "شاهد VIP" عن مروحته البرامجية الغنية خلال عيد الفطر والتي تجمع بين أحدث الإصدارات المسرحية الحصرية، ونخبة من الأعمال الكلاسيكية في المسرح والسينما، إلى جانب تشكيلة غنية من المسلسلات والأفلام الأجنبية التي تناسب مختلف أفراد العائلة، ناهيك عن بثٍّ حصري ومباشر لحفلات "معيّدين معاكم" الموسيقية، وغيرها.

- حفلات العيد: في استمرارٍ لأول مبادرة ترفيهية من نوعها للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور، تقدم "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع "روتانا للصوتيات والمرئيات" والمكتب الفني في "مجموعة MBC" برنامج حفلات عيد الفطر التي تبثّ حصرياً عبر "شاهد VIP"، ويُحييها الفنانون: ماجد المهندس في 13 مايو، راشد الماجد في 14 مايو، و محمد عبده في 15 مايو، تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

المسرحيات والأفلام العربية الكلاسيكية

- مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان: بعد عرضها بالأبيض والأسود على مدى 47 عاماً، يقدم "شاهد VIP" في أول أيام العيد المسرحية الأكثر شهرةً وقرباً إلى قلوب المشاهدين العرب للمرة الأولى بالألوان.

- مسرحية "بيت أبو سند" حصرياً ً في عرض أول في 13 مايو: تدور المسرحية في إطار كوميدي اجتماعي حول بوسند رجل متوسط الحال وأسرته المكونة من ابن وثلاث بنات وأزواجهم، حيث يفقد بوسند الذاكرة لتبدأ سلسلة من الأحداث التي تدور في إطار العائلة. من بطولة: طارق العلي، سعيد الملا، أحمد التمار، رانية شهاب، سعاد الحسيني وآخرين.

- مسرحية "مطلوب" حصرياً في عرض أول على "شاهد VIP" في 12 مايو: تدور أحداث المسرحية داخل سفارة إحدى الدول التي يسعى عدد من الأشخاص للحصول على تأشيرة دخولٍ إليها. من بطولة خالد المظفر، عبد الله بهمن، خالد العجيرب، شيلاء سبت، عبد الله الحمادي، محمد الانصاري، وآخرين.

- الفيلم الكوميدي المصري "الخطة العايمة" حصريا في عرض أول على "شاهدVIP" بطولة علي ربيع، ومحمد عبد الرحمن، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل. في إطار كوميدي خفيف تدور الأحداث حول أحد الأشخاص يتطلع إلى سرقة أحد البنوك لوجود أوراق هامة في الخزانة و يتم اختيار لهذه المهمة اللصان الساذجان حمزون، وعبد الله لتنفيذ تلك المهمة، ويبدآن في تدريبهما

المسلسلات الأجنبية

- Once upon a time (المواسم من 1 إلى 7) اعتباراً من 14 مايو: بطولة جينيفر غودوين، جينيفر موريسن.

- Station 19 اعتباراً من 14 مايو. مزيج من الدراما والأكشن.

الأفلام الأجنبية

- حصرياً على "شاهد VIP" في عرضٍ أول فيلم الخيال العلمي والتشويق The new Mutants - اعتباراً من 13 مايو.

- فيلم الأنيميشن Lion King، اعتباراً من 13 مايو.

- فيلم الأنيمشن (3D) - Tarzan اعتباراً من 13 مايو.

- فيلم الخيال العلمي Tron: Legacy - اعتباراً من 13 مايو

- فيلم الخيال العلمي Oz the Great and Powerful - اعتباراً من 13 مايو

- فيلم الدراما والكوميديا Saving Mr. Banks - بطولة توم هانجز - اعتباراً من 13 مايو

- فيلم المغامرات والتشويق Maleficent – بطولة أنجيلينا جولي – اعتباراً من 13 مايو

- الفيلم الحاصل على العديد من الجوائز العالمية LA LA Land – بطولة إيما ستون