شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام محمولاً على الأكتاف فى آخر يوم تصوير مسلسل "النمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم محمد إمام، انتهاء تصوير آخر مشاهد مسلسله "النمر"، الذى يعرض حاليًا في السباق الرمضانى، حيث نشر صورة له وهو محمولاً على الأعناق من كواليس آخر يوم تصوير للمسلسل عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليعلن عن انتهاء التصوير قائلاً: "النهاردة الفجر، فركش مسلسل النمر، الحمد لله".

وشهدت الحلقة 27 من المسلسل دخول شمس "نرمين الفقى" المستشفى بعدما أطلق عليها النار فى فرحها على النمر، وأتهمت نصر "حجاج عبد العظيم" خال النمر أنه من أطلق عليها الرصاص لأنها رفضت الزواج منه، وعندما واجهه النمر قال انه تقدم للزواج منها حتى يمنع شرها عنه وكان بالاتفاق مع هدية "سوسن بدر" والدة النمر.