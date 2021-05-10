كارول سماحة: لن أعلق على الأحداث التي يعيشها العالم العربي.. وجوابي في ألبومي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

روجت الفنانة اللبنانية كارول سماحة لألبومها الغنائي الجديد والذي ستعلق من خلاله على الأحداث التي يعيشها العالم العربي.

ونشرت كارول، مقطع فيديو قصير عبر حسابها على موقع "تويتر"، ويتضمن عبارة: "لن أعلق على الأحداث التي نعيشها في العالم العربي، وعن الظلم الذي تعيشه الشعوب العربية، ولكن جوابي سيكون في ألبومي الجديد 2021.. قريبًا".

يذكر أن آخر أعمال النجمة كارول سماحة، تقديمها تتر مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللي كريم، والذي يعرض في رمضان الجاري.

وحملت أغنية التتر عنوان "اللي خان"، من كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع وميكس ماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.