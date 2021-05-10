صلاة الجنازة على جثمان الموسيقار عبده داغر بمسجد الحصري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تصوير- هاني رجب

أقيمت عصر اليوم جنازة الموسيقار عبده داغر، في مسجد الحصري بمدينة ٦ أكتوبر.

وتوفي اليوم الموسيقار عبده داغر، وأعلن مصطفى داغر "حفيد الموسيقار الراحل" خبر الوفاة، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله جدي ومعلمي الفنان عبده داغر".

الموسيقار عبده داغر يعد من رواد الموسيقى في مصر والوطن العربي، وأسس مع الموسيقار عبد الحليم نويرة فرقة الموسيقى العربية، وعمل بها كعازف منفرد “صوليست”حتى عام 1972، وحصل علي العديد من الجوائز العالمية منها جائزة باديب للهوية الوطنية من المملكة العربية السعودية.

وقام داغر بتأليف العديد من المقطوعات الموسيقية، منها الشباب، النيل، ليالي زمان، ابتهالات، المشربية، الريشة والكمان، ومصر.