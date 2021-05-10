جيسي عبدو لماغي بو غصن: شهادتي مجروحة فيكي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 مايو 2021 06:06 مساءً - منذ 28 دقيقة

هنّأت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو زميلتها الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن بعد نجاح دورها في مسلسل “للموت” بدور “سحر” وعلّقت جيسي على أدائها قائلة: “شهادتي مجروحة فيكي وبحب كل الكراكتيرات يلي لاعبتيهن قبل بس سوري منك سحر غيييير من اجمل الأدوار يلي عاملتيها طبعًا غير احترافيتك العالية مبروك نجاحك صديقتي ويلا بعد في يومين وبشوفك ومنعيّد سوا يا صغيّرر”.

وبدورها ردّت ماغي بو غصن على عبدو قائلة: “اشتقتلك يا زغيّر من قلبو قلبي ودائما بحب رأيك الصادق والمحب”. وحقّق مسلسل “للموت” نجاحاً كبيراً من بطولة ماغي بو غصن ودانييلا رحمة وباقة من الممثلين.