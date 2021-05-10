مهرجان برلين يعرض أفلام دورة 2021 في "الهواء الطلق"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعرض مهرجان برلين السينمائي، الذي أقيم عبر الإنترنت، معظم الأفلام التي كانت جزءا من المنافسة في دور السينما بالهواء الطلق الشهر المقبل.

وقال المنظمون، الاثنين، إن العرض الصيفي الخاص الذي يقدمه المهرجان سيقام في الفترة من 9 إلى 20 يونيو/ حزيران في 16 موقعا بما في ذلك دار سينما في الهواء الطلق تم إنشاؤها خصيصا في جزيرة المتاحف بقلب المدينة.

وقال المخرجان مارييت ريسنبيك وكارلو شاتريان في بيان مشترك: "الجماهير ستحصل على تجربة مهرجان جماعية مميزة للغاية وهو شيء كنا نفتقده جميعا لفترة طويلة".



وقالا إنهما يتطلعان إلى الترحيب بصانعي الأفلام وأعضاء لجنة التحكيم من جميع أنحاء العالم ممن سيتمكنون من السفر إلى برلين الشهر المقبل على الرغم من قيود السفر المستمرة.

وسيكون البرنامج متاحا عبر الإنترنت اعتبارا من 20 مايو/ أيار وستُطرح التذاكر للبيع اعتبارا من 27 من الشهر ذاته.

وخلال النسخة الإلكترونية للمهرجان، الذي أقيم في مارس/ آذار، حصل المخرج الروماني رادو جود على جائزة الدب الذهبي عن فيلمه (باد لاك بانجينج أور لوني بورن).