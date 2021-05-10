شكرا لقرائتكم خبر عن بليك ليفلى بصحبة ابنتها الكبرى فى شوارع نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دومًا ما يعتبر الثنائى ريان رينولدز وبليك ليفلى من أشهر ثنائيات هوليود والعالم بفضل الرومانسية التى دومًا ما يظهران بها واعتياد متابعيهما على رؤيتهما معًا دائمًا إلا أن بليك ليفلى مؤخرًا اختارت الظهور بصحبة ابنتها فقط بعيدًا عن زوجها أثناء سيرهما معًا في شوارع مدينة نيويورك، وذكر التقرير أنه المرة الأولى منذ ذهابهما إلى نيويورك التى لا تظهر فيها بليك ليفلى بصحبة ريان رينولدز.



بليك ليفلى وابنتها

حيث ظهرت بليك ليفلى مع ابنتها الكبرى جيمس البالغة من العمر ستة أعوام، وظهرت الابنة بزى مميز لها، في حين امتازت بليك ليفلى بإطلالة كاجوال وكاب ارتدته على رأسها.



بليك ليفلى

وأكد موقع ديلى ميل أن بليك ليفلى تتواجد في نيويورك حاليًا من أجل نزهة بصحبة زوجها بدأها الثنائى من ملعب يانكى حيث شاهدا معًا مباراة رياضية تجمع لاعبى كرة القدم القاعدة والتي تعد من أكثر الرياضات المشهورة في أمريكا، حيث تجمع بين أكثر من لاعب يقومون بركل الكرة بواسطة عصا أشبه بالمضرب في حين يتلقاها لاعبى الخصم باليد.



ريان رينولدز وبليك ليفلى أثناء مشاهدة المباراة

من ناحية أخرى كان آخر ظهور للثنائى ريان رينولدز وبليك ليفلى حينما ظهرا معاً قبل أيام أثناء نزهتهما في شوارع مدينة نيويورك، حيث خطفا الأنظار بإطلالة مشابهة سيطر عليها اللون الأسود، وفقاً لموقع الديلى ميل، الذى أكد أن أوجه الشبه فى إطلالتهما لم تقتصر على اللون فحسب، وإنما ارتدا "كاب" واحد أيضاً.

وتعد بليك ليفلى الزوجة الثانية لـ ريان رينولدز بعد زواجه من سكارليت جوهانسون، حيث مر على زواجهما 9 سنوات هذا العام، كما يتمكن الثنائى معاً من حصد اعجاب الكثيرين بفضل فيدوهاتهما الذى ينشراها لهما على السوشيال ميديا.