زى النهاردة .. طرح فيلم The Great Gatsby لـ ليوناردو دى كابريو

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الذكرى الـ 8 لـ طرح الفيلم الرومانسى The Great Gatsby، العمل الذى نال استحسان الكثير من النقاد حول العالم، وإلى الان يعد الفيلم واحد من أهم الأفلام الرومانسية في أفلام هولييود، طرح العمل في 10 مايو في عام 2013.



رشح فيلم The Great Gatsby لـ 86 جائزة مختلفة، فاز منهم بـ 50 جائزة، وفاز فيلم The Great Gatsby عام 2014 بجائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء، وذلك بعد منافسة قوية وقتها مع American Hustle وThe Grandmaster وThe Invisible Woman، كما فاز أيضاً بجائزة الأوسكار "Best Production Design ".



The Great Gatsby مأخوذ من رواية الأديب إف سكوت فيتزجيرالد يتابع حياة الكاتب نيك كاراواى، الذى ينتقل من الغرب الأمريكى إلى نيويورك عام 1922، حيث يعيش فى زمن الأخلاق المعدومة وتألق موسيقى الجاز وتحكم ملوك التهريب، ويسعى وراء تحقيق حلمه الأمريكى ويختار نيك الإقامة بجوار المليونير الغامض ورجل الحفلات جاى جاتسباى، وعبر الخليج تسكن قريبته ديزى وزوجها، ويغرق نيك فى عالم ساحر من الثراء الفاحش الملىء بالأوهام والخداع والحب، ليصير شاهدا على عالم يعيش فيه وتطبع بعاداته، ويكتب عن أسطورة حب مستحيلة وأحلام غير قابلة للفساد ومأساة تراجيدية، ويحمل مرآة لعصرنا الحديث.

جدير بالذكر أن فيلم "The Great Gatsby"، من بطولة ليوناردو دى كابريو وكارى موليجان وجويل ايدجيرتون وتوبى ماجير.



كما تم بدء العمل على مسلسل جديد مأخوذ عن الرواية العالمية الشهيرة، وذلك بعدما حقق الفيلم نجاحاً كبيراً، حينما تم عرضه قبل سنوات، إلا أن موقع "هوليود ريبورتر"، كشف مؤخراً عن أولى خطوات تحويل الرواية لمسلسل تليفزيونى ضخم.

ومن المفترض أن يخرج العمل مخرج مسلسل Vikings الشهير، الذى حقق به نجاحاً كبيراً، مايكل هيرست حيث تعاقد على إخراج العمل، الذى يساهم في السيناريو الخاص به أيضاً مما يمثل خبر سعيد بالنسبة لكل عشاق الرواية والفيلم، نظراً لإمكانيات المخرج الشهير ونجاحات السابقة.