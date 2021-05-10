شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يطرح ألبوما دينيا يضم 6 أدعية .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم أحمد سعد، ألبومه الدينى الذى يحمل اسم "رمضان 2021" والذى يضم 6 أدعية دينية تتناول العديد من الموضوعات والتى من بينها فضل الدعاء إلى الله، والتوكل عليه وطلب الهداية، والصبر فى وقت الشدائد والتضرع إليه لتخفيف الذنوب.

قدم أحمد سعد فى الألبوم دعاء منفصلا وهو "يارب" كما قدم باقى الأدعية مع عدد من المنشدين وهم إيهاب يونس وقدم معه دعاء"بتصبر بيك" ومع على الهلباوى دعاء "رزقى عليك" ومع محمود هلال دعاء"الله يا الله" ومع عبد الله الجولى دعاء"الأذان" ومع وائل الفشنى "بنده عليك" الألبوم من كلمات محمد عبد الحميد والحان و توزيع شريف الوسيمى ومن إنتاج مزيكا.

وعلق مؤخرًا أحمد سعد على صور حفل زفاف سمية الخشاب على محمد رمضان ضمن أحداث الحلقة 21 من مسلسل "موسى"، حيث ظهر وهو يغنى ويرقص فى الفرح، قائلا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ألف مبروك يا موسى ومنجيلكش فى حاجة وحشة".

كانت صور حفل الزفاف تصدرت التريند واحتلت مواقع السوشيال ميديا أثناء رقصه فى حفل زفاف النجمة سمية الخشاب على محمد رمضان ضمن أحداث الحلقة 21 من مسلسل "موسى".

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.