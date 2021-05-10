"خسارة كبيرة".. أنغام تنعى الموسيقار عبده داغر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة أنغام الموسيقار عبده داغر، الذي رحل اليوم بعد صراع مع المرض.

ونشرت أنغام صورة داغر، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "خبر محزن جدا رحيل استاذنا الكبير عبده داغر، إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء لأسرته وابنائه ونعزي انفسنا، خسارة كبيرة للموسيقى والموسيقيين في مصر والعالم".

وأعلن مصطفى داغر "حفيد الموسيقار الراحل" خبر الوفاة، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله جدي ومعلمي الفنان عبده داغر ، وستقام صلاة الجنازة في جامع الحصري".

الموسيقار عبده داغر يعد من رواد الموسيقى في مصر والوطن العربي، وأسس مع الموسيقار عبد الحليم نويرة فرقة الموسيقى العربية، وعمل بها كعازف منفرد “صوليست”حتى عام 1972 ، وحصل علي العديد من الجوائز العالمية منها جائزة باديب للهوية الوطنية من المملكة العربية السعودية.

وقام داغر بتأليف العديد من المقطوعات الموسيقية، منها الشباب، النيل، ليالي زمان، ابتهالات، المشربية، الريشة والكمان، ومصر.