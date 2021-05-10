يحمل شقيقته على طريقة "موسى".. محمد رمضان ينشر صورًا لأسرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد رمضان صورًا لعائلته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "رمضان" في الصور رفقة زوجته، وشقيقه محمود، ووالدته، وشقيقته إيمان وزوجها، وعلق: "عيلة رمضان في لمة رمضان، ربنا يحفظكم وما يحرمنيش منكم أنتم وعيلتي التانية الجمهور الغالي".

وعلقت الفنانة عبير صبري على الصور :"ربنا يخليكم لبعض".

ومن ناحية أخرى، يُعرض لمحمد رمضان حاليًا مسلسل "موسى"، يشارك في بطولته النجوم سمية الخشاب، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.