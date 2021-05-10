فن ومشاهير

يحمل شقيقته على طريقة "موسى".. محمد رمضان ينشر صورًا لأسرته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد رمضان صورًا لعائلته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "رمضان" في الصور رفقة زوجته، وشقيقه محمود، ووالدته، وشقيقته إيمان وزوجها، وعلق: "عيلة رمضان في لمة رمضان، ربنا يحفظكم وما يحرمنيش منكم أنتم وعيلتي التانية الجمهور الغالي".

وعلقت الفنانة عبير صبري على الصور :"ربنا يخليكم لبعض".

ومن ناحية أخرى، يُعرض لمحمد رمضان حاليًا مسلسل "موسى"، يشارك في بطولته النجوم سمية الخشاب، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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