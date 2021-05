الألماني رومان بونكا ناعيا الموسيقار عبده داغر: من أعظم فناني مصر‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرص الملحن والموزع الموسيقي الألماني رومان بونكا على التعبير عن حزنه لرحيل الموسيقار العالمي عبده داغر، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 85 عاما.

رومان نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة تجمعه مع الموسيقار الراحل، وكتب باللغة الإنجليزية: "عبده داغر واحد من أعظم فناني مصر، سافتقدك صديق وأستاذ، R. I. P. Abdo Dagir، on of the great egyptian artists, friend and teacher, we will miss you !".

وتقام صلاة الجنازة على جثمان الموسيقار الراحل عبدة داغر عقب صلاة العصر في مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر، وتتلقى الأسرة العزاء في مقابر العائلة بالسادس من أكتوبر، بسبب الإجراءات الاحترازية.

وأعلن عازف الكمان مصطفى داغر عن وفاة جده الموسيقار عبده داغر، صباح اليوم عن عمر يناهز 85 عاما.