"التياترو" يقدم هاني رمزي في العيد.. تعرف على قصة المسرحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يعود الفنان هاني رمزي لجمهوره بمسرحية كوميدية جديدة (أبو العربي في Mission Impossible ) من تقديم فرقة التياترو المسرحية على مسرح جراند طيبة – طيبة مول مدينة نصر.

يبدأ عرض المسرحية يوم الجمعة 14 مايو ثاني أيام عيد الفطر الساعة 6 مساء وتستمر العروض طوال الشهر.

تدور أحداث المسرحية حول أبو العربي الشخصية الشهيرة حيث يقع في صدفة غريبة بأنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة سنوات الأمر الذي يجعل فكري محامي هادي الفرماوي يستغل ذلك الشبه في إقناع أبو العربي بتنفيذ مهمة مستحيلة Mission Impossible فماذا سيحدث؟.

المسرحية من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبدالعزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن للمنتج تامر كرم .