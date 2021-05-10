شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص حلقات اليوم 27 من مسلسلات رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 27 من مسلسلات رمضان 2021، العديد من التطورات فى الأحداث خاصة مع نهاية شهر رمضان، ونستعرض لكم تفاصيل الحلقة الـ27 خلال التقرير التالى:

حرب أهلية

بعد اتفاق يوسف - باسل خياط مع كيشو - عمرو صلاح، للإيقاع بتمارا - جميلة عوض، فى مسلسل حرب أهلية للنجمة يسرا، انقلبت الآية واتحد مع جميلة عوض، لابتزاز باسل خياط والانتقام من مريم - يسرا بمقاطع فيديو أو الزواج عرفيا من تمارا - جميلة عوض ابنتها، ضمن خطة الانتقام التى كان يوسف يضعها تجاه "مريم" و"فريدة" أروى جودة، الا أن كيشو دمر تلك الخطة.

وفوجئ يوسف - باسل خياط وهو فى منزل يسرا - مريم ليريها فيديو ابنتها تمارا - جميلة عوض، حيث يرى شقيقته على سرير "كيشو"، وينهار وتنتهى الحلقة على ذلك.

ضد الكسر

اُتهم الثلاثى سلمى - نيللى كريم، ومصطفى - حمزة العيلى، وملك - تارا عماد شقيقة سلمى في قضية قتل صلاح - مصطفى درويش، خلال أحداث الحلقة 27 من مسلسل "ضد الكسر"، والذى يذاع على قناة cbc، طوال شهر رمضان، وتم تحويل القضية إلى الضابط هاني - هشام إسماعيل، الذي كان يتابع قضية سلمى - نيللى كريم القديمة ويسمح لكريم - محمد فراج، بمقابلة سلمى ولكنها تقابل كريم بجفاء ويخبرها أنه سيحضر محاميًا، ولكنها تطلب منه أن تقابل الضابط وتؤكد له أنها لم تقتل صلاح - مصطفى درويش وكذلك ملك - تارا عماد.

وقتل صلاح العمري - مصطفى درويش بعد حصوله على الأموال التي كان يريدها من سلمى - نيللى كريم، لكى يساعد تارا عماد - ملك فى قضية نسب طفلهما، وحينما كان يطمئن على الأموال يرى أحدًا على الباب وعلامات الرعب تظهر على وجهه.

توالت أحداث الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكي، الذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، تدهور الحالة الصحية لـ "أمينة" عائشة بن احمد، بسب معاناتها مع مرض السرطان، وحرص زوجها "حازم" محمد ممدوح على الاهتمام بها وإعطاء الحقن والأدوية اللازمة لها في أوقاتها، وحاول أن يطعمها ولكنها رفضت الطعام وطلب منه "بدر" سيد رجب أن لا يرغمها على الطعام. وطلب "حازم" محمد ممدوح من "بدر" سيد رجب أن يتحدث معه على لوحدهما، ليخبره بانه لا يريده بجوارهما وأنه السبب في تدهور حالة "أمينة" عائشة بن أحمد، وأنه يريد أن تتحسن حالتها الصحية، وسأله "بدر" هل يحبها، وأخبره بأن "أمينة" لم تريد العلاج الا بعد اعترفك لها بحبك، فلماذا لم تقل لها من بدرى، ليخبره بأنه لم يقولها الا عندما شعر بذلك، ليخبره "بدر" في النهاية بأنه لن يترك "أمينة". اللى مالوش كبير بدأت أحداث الحلقة 27 من مسلسل "اللى مالوش كبير"، باتفاق رفعت الذهبى "خالد سرحان" مع أعوانه على كسر الخديوى وخطف أقرب شخص له، زوجته غزل أو شقيقه مالك، ويتفقون جميعا على خطف مالك. وفي مشهد حزين استطاع رفعت تنفيذ خطته وخطف وقتل مالك شقيق الخديوى وسط استغاثته برجل الخديوى الخائن أن ينقذه. الاختيار 2 تتناول الحلقة حادث تفجير فى محيط مسجد الاستقامة فى الجيزة، وتصوير حقيقى من مكان الانفجار، ويحقق فى الحادث يوسف الضابط على هلال من خلال تفريغ فى فيديوهات كاميرات المراقبة المجاورة للمسجد، يذهب على هلال مع يوسف إلى الدرب الأحمر بالمكان المختبئ فيه منفذ العملية، وبعد الوصول إلى الشخص يفجر نفسه فى مشهد يعرفه كل المواطنين، ثم يتم عرض أسماء شهداء العملية وهم عقيد رامى على أحمد على هلال، وأمين شرطة ممتاز ثان محمود محمد أبو زيد، معاون أمن شرطة أول محمد خالد محمد متولى. موسى شهد مسلسل موسى الحلقة 27..الحكم على شفيقة – هبة مجدى شقيقة موسى – محمد رمضان وذلك بعدما تم اتهامها فى قتل زوجها شهاب باشا – صبرى فواز، حيث دخلت عليه المصنع وجدته مقتولا ولكن الشرطة دخلت عليها فورا لتقبض عليها وتتهمها بقتل زوجها. وشهد المسلسل موت صباح – عبير صبرى، زوجة شداد – رياض الخولى بعد إصابتها بالكوليرا، حيث ماتت وتم حرق جثمانها وهو ما أحزن زوجها شداد والذى يفكر فى الانتقام من موسى خاصة وأن زوجته ماتت مقهورة بسببه. هجمة مرتدة استمرت الحلقة الـ 27 من مسلسل "هجمة مرتدة" للنجمين أحمد عز وهند صبرى، والمذاع على شاشة قناة dmc في تمام الساعة 11.30 مساء بإثارتها، وتضمنت سخونة الأحداث أكثر من أي وقت مضى مع تسليط الضوء على يوم الـ 25 من يناير، حيث حاولت قبلها دينا أبو زيد معرفة ما يفعله سعيد خليل من ترتيب وبعدما فشلت في حيلة تسجيل ما يقوم به عبر قلم. قامت بأخذ ورقة للمخابرات كان يكتب فوق ورقة عليها ليتمكنوا من فك شفرتها والوصول لما كان يكتبه أثناء مكالماته، كما وصلت الأمور في نهاية الحلقة إلى ذروتها مع غضب فاروق السوهاجى "احمد فؤاد سليم" مما يحدث خاصة مع مشاهدته لحديث الحكومة حول ما يحصل، وكأنه يغضب من كل ما يحصل ورد الفعل، ليصل الأمر في النهاية إلى طلبه للاسعاف لاصطحابه للمستشفى. نسل الأغراب استكملت الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل "نسل الأغراب"، بمعرفة غفران "أمير كرارة" باختفاء ابنه سليم "أحمد داش" دون معرفة سبب اختفائه أو مكانه، ويذهب حمزة "أحمد مالك" إلى عساف "أحمد السقا" فى منزله ويسأله على سليم ولكن الأخير ينكر، وبعد مشادة كلامية بينهما يخبره بأنه سيتزوج والدته جليلة "مى عمر" غداً ويندهش حمزة ويغادر المكان. المشهد ينتقل إلى الغجر، حيث يتطاول "طايل" على كبير الغجر بكرى زلط "عماد زيادة" ويهدده بأن يبتعد عن يسر "أسما سليمان" وإلا سيتصرف معه تصرف آخر ويطلب منه الدخول معه فى معركة لرجل لرجل ويضربه بكرى ضربا شديداً ويرميه فى المياه ثم يضربه بالرصاص ويقتله، وسط انهيار يسر التى تحبه وكانت ترغب فى الزواج منه وطلبت منه ذلك. نسل الأغراب هجمة مرتدة موسى الاختيار 2 اللى مالوش كبير

لعبة نيوتن