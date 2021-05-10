شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص الحلقة 27 من هجمة مرتدة.. هجوم على سجن وادى النطرون وضرب سيف العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الماضية الـ 27 من مسلسل "هجمة مرتدة" إثارة كبيرة على مستوى الأحداث، للنجمين أحمد عز وهند صبرى والمذاع على شاشة قناة dmc في الساعة 11.30 مساء.

وشهدت بداية الحلقة تسليط الضوء على يوم 25 يناير عام 2011 وما حدث فيه وكذلك يوم 28 يناير.

وأبرز ما جاء في الحلقة إصابة الفنان خالد أنور "حازم" في العريش، أثناء تأدية واجبه في المستشفى بعدما اقتحمها عدد من المسلحين ممن كانوا يرغبوا في مساعدة أحدهم وظهر عليهم أنهم يقوموا بتهريب شخص ما عبر الحدود.



الفنان احمد عز

كما شهدت الحلقة، وصول أخبار لأجهزة الأمن بوجود هجوم على سجن وادى النطرون، كما وصلت الإثارة إلى ذروتها مع مشاهد أكشن من جانب سيف العربى "أحمد عز" مع مسلحين بالمستشفى، لتنتهى الحلقة مع ضربه على رأسه.



احمد عز

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم.