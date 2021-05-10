شكرا لقرائتكم خبر عن مني زكي وهند صبري على شاشة نايل سينما في عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المخرج أسامة البهنسي رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، أن قناة نايل سينما برئاسة السيناريست سيد فؤاد ستعرض خلال عيد الفطر المبارك برامج "كلوز أب"، والذي يقدم حلقات للنجوم مني زكي وهند صبري ونجم الكوميديا محمد ثروت.

البرنامج من تقديم إنجي علي وإخراج دعاء أحمد وكريم سمير، وكذلك سيقدم برنامج "سحر السينما " حلقة خاصة مع النجم الكبير سمير صبري تقديم الإعلامية رباب الشريف وإخراج داليا سالم، وفي برنامج " غاوي أفلام " ستقدم حلقة عن فيلم " الكيت كات " تقديم الإعلامية مروة السيد وإخراج محمود عمارة، بالإضافة لبرنامج " الفن السابع " وحلقة عن السينما العمانية تقديم مروة السيد وإخراج مصطفي ادريس ، كما تعرض القناة أفلام " عسكر في المعسكر " و" المصلحة " و" غبي منه فيه " و" بنات العم " .