شكرا لقرائتكم خبر عن جون ترافولتا فى رسالة مؤثرة لزوجته الراحلة فى عيد الأم: نحبك ونشتاق لك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم العالمي جون ترافولتا رسالة مؤثرة لزوجته الراحلة كيلي بريستون، بمناسبة عيد الأم بالولايات المتحدة الأمريكية، معبرًا عن مدي تأثيرها بحياته وحياة أبنائه، ونشر صور له معها بصحبة أبنائه، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقًا عليها قائلاً: "عزيزتي كيلي ، لقد جلبت إلى حياتي ثلاثة من أروع الأطفال الذين عرفتهم على الإطلاق. شكرًا لك. نحن نحبك ونشتاق لك. عيد ام سعيد".



جون ترافولتا مع زوجته الراحلة



جون نرافرولتا

وتوفيت الممثلة الأمريكية كيلي بريستون، التي ظهرت في أفلام من بينها (جيري ماجواير) و (توينز)، عن 57 عاما بعد معركة مع سرطان الثدي لمدة عامين تقريبا، حسبما أعلن زوجها الممثل جون ترافولتا علي الانستجرام، حيث قال ترافولتا (66 عاما) "أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي".

والتقى ترافولتا، نجم أفلام الرقص (ساترداي نايت فيفر) و(جريس)، ببريستون عام 1988 عندما ظهرا معا في فيلم (ذا إكسبرتس) وتزوجا عام 1991 في باريس.

ومن المعروف أن كيلي بريستون وجون ترافولتا عاشا قصة حب قوية، وتزوجا عام 1991، ودامت زيجتهما الناجحة لمدة 29 سنة، وقد توفت بريستون بعد معركة دامت سنوات طويلة مع سرطان الثدى فى 12 يوليو الماضى، وقد استغلت الصحف الصفراء وفاتها على الفور من أجل زيادة المبيعات.

وكانت انتشرت شائعة حول اعتزال ترافولتا بعد وفاة زوجته، حيث بدأت بنشر موقع "The Globe" تقرير يؤكد أن ترافولتا سيبتعد تماما عن التمثيل، وهو ما قاله مصدر مجهول للموقع واستكمل أن نجم هوليوود الشهير ليس لديه رغبة فى الظهور أمام الكاميرا مرة أخرى، وأن أولوية ترافولتا الآن هى تربية أبنائه، لأنه "وعد كيلى قبل وفاتها بأنه سيعتني بهم، وبالتأكيد ترافولتا سيقضي بعض الوقت بعيد عن هوليوود حتى يتمكن من التخلص من الحزن بشكل صحيح والحصول على فرصة لقضاء بعض الوقت مع عائلته ، الذين يعانون أيضا من خسائرهم الهائلة.