فن ومشاهير

تأجيل الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تأجيل انعقاد دورتها الخامسة التي كان مقررًا لها أن تعقد في الفترة من 28 مايو إلي 2 يونيو، وذلك بناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق نشاط المهرجانات الفنية في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس .

 

وأكدت إدارة المهرجان أن الموعد الجديد سيتم الإعلان عنه فور صدور قرار رئيس الوزراء بعودة النشاط مرة أخرى وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للمهرجانات.

 

وأوضحت إدارة المهرجان أنه تم الانتهاء من كل الترتيبات الخاصة بالدورة الخامسة، من حيث اختيار الأفلام ولجان التحكيم ودعوة الضيوف الأجانب، وشددت على أنها تلتزم بتطبيق كل الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ علي صحة المواطنين.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا