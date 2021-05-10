شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان فى صور جديدة: "ربنا يحفظ عائلتى وجمهورى الغالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهر رمضان يعني العائلة واللمة، حيث يحاول كل أفراد العائلة أن يجتمعوا أيام رمضان المبارك وحتى أيام العيد، لذلك أظهر النجم محمد رمضان مدى أهمية العائلة لديه، وليس عائلته الصغيرة وهي زوجته ووالدته وأشقائه، بل أيضا عائلة الكبيرة التي أوشكت علي 18 مليون متابع علي إنستجرام الخاص به، حيث كشف رمضان أهمية متابعته الذي يعتبرهم عائلته الثانية ويحمل لهم كل الحب والتقدير.



محمد رمضان في صور جديدة برفقة عائلتة

ورمضان كشف عن صور جديدة ظهر فيها برفقة عائلته، في الصورة الأولي ظهر برفقة زوجته، أما الثانية برفقة والدته وشقيقة، والثالثة برفقة شقيقه وشقيقته التي ظهرت ورمضان يحمل وهو يقف بجانب زوجها، وعلق علي الصور بـ "عيلة رمضان في لمة رمضان ربنا يحفظكم ومايحرمنيش منكم انتم وعيلتي التانية الجمهور الغالي".

ومحمد رمضان حقق نجاح كبير من خلال مسلسله المعروض حاليا "موسي"، حيث شهد مسلسل موسى الحلقة 27..الحكم على شفيقة – هبة مجدى شقيقة موسى – محمد رمضان وذلك بعدما تم اتهامها فى قتل زوجها شهاب باشا – صبرى فواز، حيث دخلت عليه المصنع وجدته مقتولا ولكن الشرطة دخلت عليها فورا لتقبض عليها وتتهمها بقتل زوجها.

وشهد المسلسل موت صباح – عبير صبرى، زوجة شداد – رياض الخولى بعد إصابتها بالكوليرا، حيث ماتت وتم حرق جثمانها وهو ما أحزن زوجها شداد والذى يفكر فى الانتقام من موسى خاصة وأن زوجته ماتت مقهورة بسببه.



مسلسل موسى الحلقة 27 مسلسل موسى الحلقة 27



مسلسل موسى الحلقة 27 مسلسل موسى الحلقة 27



مسلسل موسى الحلقة 27 مسلسل موسى الحلقة 27 شهد مسلسل موسى قيام موسى - محمد رمضان بقتل السير جون - نجيب بلحسن، وذلك بعدما قابله فى حفل لاحد السفراء، حيث تعرفا علي بعضهما وقام جون بالاتصال للابلاغ عن موسى ولكنه قطع سلك الهاتف وقام بضربة وادخالها في محرقة خشب الدفاية الخاصة بفيلا السفير وذلك انتقاما لشقيقه رويعى. وشهدت الأحداث مقابلة موسى للسير جون القائد الأنجليزي - نجيب بلحسن، الذي كان يحاربه موسى فى الصعيد، حيث كان فى حفل للسفير وحضره موسى.



مسلسل موسى الحلقة 27 مسلسل موسى الحلقة 27 ودعمت حلاوتهم – سمية الخشاب موسى بمبلغ ألف جنيه ليبدأ تجارته ولكنه رفض أن تعطيه أمولها، لتحتال على الأمر بأن تعطي الألف جنيه إلى زتونة – فارس الحداد، صبي شقيقها المعلم وهبة – سيد رجب وتقول له أن يعطي المال لموسى ليبدأ تجارته به كنوع من السلف بعيدا عنها وهو ما قام به بالفعل. قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا. مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

مسلسل موسى الحلقة 27 مسلسل موسى الحلقة 27

ودعمت حلاوتهم – سمية الخشاب موسى بمبلغ ألف جنيه ليبدأ تجارته ولكنه رفض أن تعطيه أمولها، لتحتال على الأمر بأن تعطي الألف جنيه إلى زتونة – فارس الحداد، صبي شقيقها المعلم وهبة – سيد رجب وتقول له أن يعطي المال لموسى ليبدأ تجارته به كنوع من السلف بعيدا عنها وهو ما قام به بالفعل.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا. مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.