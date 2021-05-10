نجوم الفن ينعون عبده داغر.. ورسالة حزينة من تركي آل الشيخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحل الموسيقار المصري العالمي عبده داغر، عن عمر يناهز 85 عاما، الإثنين، تاركا حالة من الحزن خاصة بين الأوساط الفنية المصرية والعربية.

وشارك عدد من نجوم الفن ورجال المجتمع في نعي الفنان الراحل عبده داغر، تقدمهم رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، الذي كشف عن آخر صورة جمعت بينهما، وقال عبر حسابه على موقع "تويتر": "خالص عزائي في وفاة الموسيقار الكبير الأستاذ عبده داغر... آخر لقاء لي فيه كان منذ عام واتفقنا على كثير من الأمور لكن القدر لم يمهله".

وبدورها نعت وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم، الراحل عبده داغر، بقولها في بيان رسمي إن "عالم الإبداع فقد إحدى أهم نغماته الأصيلة وعبقرية فنية متفردة".



وأشارت إلى أن داغر "امتلك مفاتيح أسرار الموسيقى وخباياها"، وأنه خلق أسلوبا مميزا في العزف تحول إلى منهج علمي يتم تدريسه في ألمانيا".

وقالت الفنانة المصرية أنغام عبر "تويتر": "خبر محزن جدًا رحيل أستاذنا الكبير عبده داغر، إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء لأسرته وأبنائه ونعزي أنفسنا، خسارة كبيرة للموسيقى والموسيقيين في مصر والعالم"، فيما قدم المطرب محمد محسن التعازي عبر حسابه على "تويتر".





ولد الموسيقار عبده داغر في مدينة طنطا عام 1936 وتعلم العزف على آلة العود في سن السابعة ثم جذبته آلة الكمان وتعلمها في سن العاشرة، ثم عمل عازفا في فرق العديد من مشاهير الغناء المصري منهم أم كلثوم ، محمد عبد الوهاب ومحمد عبد المطلب ، أسس مع الموسيقار عبد الحليم نويرة فرقة الموسيقى العربية.

كما تولى الإشراف على بيت الكمان الشرقي التابع لمركز تنمية المواهب بالأوبرا ، حصل على العديد من الجوائز العالمية منها جائزة باديب للهوية الوطنية من المملكة العربية السعودية وألف داغر العديد من المقطوعات الموسيقية، منها "الشباب، النيل، ليالي زمان، ابتهالات، المشربية، إخناتون، الريشة والكمان".